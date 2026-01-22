Adidas lanzó una colección retro para conmemorar los 20 años desde que Lionel Messi debutó en una Copa del Mundo con la selección argentina en Alemania 2006, un momento que marcó el inicio de la leyenda futbolística del capitán albiceleste. Esta línea especial recrea fielmente las prendas icónicas de aquel torneo, incluyendo la camiseta con el número 19 que Messi portó en su primera actuación mundialista.

La colección está compuesta por camisetas titular y alternativa, camperas deportivas y pantalones relacionados con la estética original de 2006, con precios que parten desde alrededor de $149.999 para algunas piezas, y se encuentra disponible en el catálogo oficial de Adidas y en tiendas físicas y online de la marca.

Más allá de las prendas, el lanzamiento busca conectar a las nuevas generaciones de aficionados con los inicios de Messi en la Selección absoluta, respetando detalles como el escudo histórico sin las estrellas actuales, y reflejando una estética fiel a la que lució aquel equipo dirigido por José Pekerman.

El relanzamiento se enmarca en un contexto de nostalgia y expectativa futbolística, cuando el próximo Mundial 2026 se acerca y el recuerdo de los primeros pasos de Messi en la escena mundial cobra especial resonancia entre seguidores y coleccionistas.

Además de la camiseta histórica, otros productos conmemorativos y de estilo retro (como accesorios y prendas complementarias) forman parte de la línea, transformando este homenaje en una pieza de colección para los fanáticos del fútbol y específicamente de la carrera de uno de los mayores íconos de este deporte.