Autoridades sanitarias del sur de Brasil advirtieron sobre un aumento de casos de gastroenteritis y la detección de playas no aptas para el baño en el estado de Santa Catarina. El último informe ambiental confirmó la presencia de la bacteria Escherichia coli en sectores costeros con alta concurrencia turística.

El reporte fue elaborado por el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) y señala que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas del estado presentan condiciones sanitarias inadecuadas. Las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente tras lluvias intensas y cerca de desembocaduras de ríos y canales.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Brasil informó que en lo que va del año se registraron 10.649 casos de enfermedades diarreicas agudas en Santa Catarina, según el sistema nacional de vigilancia sanitaria. Estos cuadros incluyen diarrea, vómitos y dolor abdominal, y pueden estar asociados al contacto con agua contaminada.

La situación en Florianópolis

El Informe de Balneabilidad Nº10 de la temporada 2025/2026 indicó que, de 260 puntos monitoreados, el 34,23% fue clasificado como no apto para el baño. En Florianópolis, principal destino turístico del estado, 29 puntos resultaron impropios y 59 aptos.

El IMA aclaró que la contaminación no afecta playas completas, sino tramos específicos, en general próximos a descargas pluviales o zonas urbanas. Sectores de Jurerê y Praia Mole se mantuvieron aptos durante el último relevamiento, mientras que en Joaquina se desaconsejó el ingreso al mar en un punto puntual. En Canasvieiras e Ingleses, la aptitud varía según la cercanía a cursos de agua.

Qué es la gastroenteritis

Las enfermedades diarreicas agudas se definen por la presencia de tres o más episodios de diarrea en 24 horas, y pueden incluir náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. En casos graves, pueden aparecer signos de deshidratación. La Escherichia coli es una de las bacterias asociadas a infecciones gastrointestinales cuando contamina agua o alimentos.

Medidas de prevención

Las autoridades recomendaron consultar el estado actualizado de cada playa antes de ingresar al mar y evitar el contacto con agua clasificada como no apta. También aconsejaron reforzar la higiene de manos, consumir agua segura y evitar alimentos crudos o mal cocidos.

El monitoreo ambiental continuará durante la temporada alta y los informes se actualizan de manera semanal. Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos a la salud.