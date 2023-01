Alberto Fernández comparó a uno de sus ministerios con la Scaloneta: "Funciona muy bien"

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández aprovechó un acto en Avellaneda para felicitar a su ex ministro Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi por su desempeño y lo comparó con la Selección Argentina de Fútbol. "Funciona como la Scaloneta, funciona muy bien", destacó.

"Cuando creé el ministerio de Vivienda y el día que llegó Jorge a ayudarme, le dije: 'Solo pensá en los que no tienen casa'. Y se fue habiendo inaugurado 70 mil viviendas y a fin de mes vamos a haber entregado 80 mil viviendas en Argentina". señaló.

Luego agregó: "Se fue dejando un equipo que funciona como la Scaloneta. Funciona muy bien. Y en esto quiero llamar la atención de ustedes, no todo es igual, no todos somos lo mismo. Creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala", señaló Fernández, comparando al ex ministro con el equipo de Lionel Scaloni.

En el acto realizado en Avellaneda, el mandatario lanzó el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, en compañía de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.

Sobre la ley para los Bomberos Voluntarios, el presidente comentó que "esto demuestra un poco lo que como enseñanza nos ha dejado nuestra querida Selección Nacional de fútbol. Si trabajamos todos en equipo, si cada uno hace su parte y si todos tenemos la idea de que tenemos un destino común que alcanzar, todo es más fácil de lograr" .

"Muchas veces se escuchan voces desencantadas, los que dicen: 'Bueh, finalmente en política es todo lo mismo, los políticos son todos lo mismo'. Y no somos todos lo mismo'. No, no admito eso, no somos todos lo mismo", remarcó el Presidente desde Avellaneda.

Finalmente, concluyó: "Estamos los que creemos que hay que poner en valor la labor de quienes ponen en juego su vida cotidianamente y están los que piensan que se las tienen que arreglar como puedan. Nosotros no pensamos eso".

