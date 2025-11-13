La mujer que destrozó el Sanatorio Argentino tiene antecedentes psiquiátricos

Un violento episodio tuvo lugar en el interior de un sanatorio, donde una mujer de 32 años, identificada como Perizotto, causó destrozos y generó tensión entre pacientes y personal médico después de que se le informara que un embarazo de ocho meses, que decía gestar, no existía.

Los hechos se desencadenaron luego de que la mujer ingresara por guardia afirmando estar embarazada y presentando un presunto pedido de atención psiquiátrica por un caso de abuso. Como parte del protocolo, el equipo médico le realizó estudios de rutina, incluyendo una ecografía. Los resultados fueron concluyentes: no había ningún embarazo. Un posterior análisis de sangre corroboró este diagnóstico.

Ataque de furia y destrozos

Al ser informada de la situación por el doctor Facundo Monuti, la reacción de Perizotto fue inmediata y violenta. Testigos relataron que la mujer se negó a aceptar los resultados, exigió ser atendida por una ginecóloga y, acto seguido, se atrincheró en un consultorio ginecológico.

Una vez dentro, protagonizó un ataque de furia: rompió mobiliario, monitores médicos y una puerta de vidrio. El descontrol se produjo en un área donde se encontraban otras pacientes embarazadas con urgencias, lo que aumentó la alarma en el lugar. Ante la imposibilidad de calmarla, el personal del sanatorio se vio obligado a llamar a la policía. Después de varios minutos de tensión, los efectivos lograron sacarla del consultorio y fue detenida.

Antecedentes penales y situación psicológica

La investigación posterior reveló que Perizotto no era nueva en este tipo de situaciones. La mujer posee un historial de hechos violentos. En 2017 fue detenida por agredir a vecinos de su barrio y, en esa oportunidad, se arrancó la tobillera electrónica que debía portar por una medida judicial.

Más recientemente, en diciembre de 2022, fue noticia tras agredir a sus propios hijos y morder a un grupo de policías que acudió al domicilio. Según informó en su momento el medio El Zonda, en ese hecho se mencionó que la mujer padece de bipolaridad y que sus hijos quedaron a cargo de un familiar.