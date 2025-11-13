Sorpresas y alianzas: los votos de los diputados para que Baigorrí sea Fiscal General

Luego de varios meses de espera, se definió que Guillermo Baigorrí sea el nuevo Fiscal General. En una votación de diputados, el juez laboral se impuso por 25 votos a favor y 11 en contra. Entre alianzas esperadas y algunas sorpresas, el oficialismo logró su cometido de tener a uno de los suyos como la máxima figura de la Justicia sanjuanina.

Claramente los votos del partido gobernante en la provincia estaban más que cantados para Baigorrí, sin embargo no llegaban a la mayoría, por lo que debían buscar en otros partidos aquellos sufragios necesarios.

Publicidad

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el flamante Fiscal General competía en la terna junto a Matías Senatore y Rolando Lozano, dos hombres muy considerados dentro del Poder Judicial. Además, cada uno de ellos tenía su apoyo.

A pesar de todo, Baigorrí fue quien terminó imponiéndose por una gran diferencia, convirtiéndolo en el sucesor de Eduardo Quattropani por los siguientes años, mientras goce de buena salud y no cometa algún error grave en su cargo.

Publicidad

Alianzas que convirtieron a Baigorrí en Fiscal General

Los esperados por el Orreguismo eran los Bloquistas. Desde hace tiempo existe una alianza entre partidos, por lo que se suponía Luis Rueda, Gustavo Deguer, Miguel Atampiz y Federico Rizo dieron su voto a favor, algo que terminó ocurriendo.

Gabriel Sánchez, de Chimbas, era uno de los que se suponía que también optaría por Baigorrí y que cumplió con los rumores.

Jorge Castañeda de Calingasta y Omar Ortiz de Valle Fértil venían apoyando al oficialismo desde hace tiempo, por lo que esta vez no fue la excepción.

Fernando Patinella, de La Libertad Avanza, era otro de los esperados para elegir a Baigorrí.

A pesar de ser un peronista declarado y secretario de la CGT, Eduardo Cabello era un voto cantado para el Fiscal General electo.

Sorpresas en la votación