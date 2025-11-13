La ficción argentina "El Marginal", un suceso mundial que ha sido transmitido por TV Pública y consolidado en Netflix, ha enlutado a su elenco y a sus seguidores con la confirmación de la muerte de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó al entrañable guardiacárcel "Capece". El fallecimiento de Lorenzo, ocurrido durante las últimas horas del miércoles, generó una ola de mensajes de cariño y respeto por su trayectoria.

Uno de los primeros en despedir públicamente a su compañero fue Nicolás Furtado, quien se puso en la piel de "Diosito" en la serie carcelaria. Conmovido por la noticia, el actor uruguayo posteó una foto de Lorenzo en su cuenta de Instagram y le dedicó unas breves pero muy sentidas palabras, acompañadas de un emoji de corazón. El mensaje, breve y directo, fue: "Q.E.P.D Jorge Querido". Ambos compartieron sets de filmación y se convirtieron en figuras clave del éxito que contó con un elenco estelar que incluyó a Juan Minujín, Esteban Lamothe y Claudio Rissi, entre tantos otros.

Si bien la noticia tomó por sorpresa a muchos, su jefa de prensa y amiga, Natalia Bocca, aportó claridad sobre el delicado estado de salud que atravesaba el actor. En diálogo con la prensa, Bocca explicó que Lorenzo estaba sufriendo complicaciones desde hacía meses. De hecho, la actriz y productora reveló que "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, pero luego se fue complicando con un tema respiratorio", detallando con dolor las causas de su deceso.

La Asociación Argentina de Actores también se hizo eco de la triste pérdida y emitió un sentido comunicado oficial para homenajear su carrera y acompañar a sus allegados. "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", expresaron desde la institución, destacando el amplio recorrido de Lorenzo más allá de su rol como guardiacárcel.