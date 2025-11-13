Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación, mostrando que las indirectas que suele lanzar la ex del actor, Sabrina Rojas, son completamente "oídos sordos" para la pareja. Dejando las críticas de lado y visualizando un futuro conjunto, los actores decidieron apostar a un importante proyecto: su nueva casa frente al mar.

Según lo informado por el periodista Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América), la pareja ya había dado los pasos iniciales para concretar su sueño. "Ya tienen el terreno frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno", reveló el panelista, dando cuenta del compromiso económico y personal de los artistas.

Sin embargo, en medio de la ilusión, surgió un obstáculo inesperado que puso el proyecto "en pausa". De acuerdo con Bremer, "hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno".

Ante el revuelo que generó la noticia, la propia Griselda Siciliani se comunicó con la producción del ciclo para enviar un mensaje de tranquilidad y dar detalles sobre el estado del trámite. La actriz compartió la explicación que le dio la arquitecta a cargo de la obra: "Después de nuestra presentación salió una nueva resolución que involucra a otro ente y estamos esperando la respuesta. Viene todo encaminado con los tiempos lentos como cualquier trámite en proyecto".

Aunque el proceso avance con la lentitud habitual de la burocracia, la actriz se mostró "muy tranquila, sin estrés" por las trabas. Además de confirmar el proyecto inmobiliario, Siciliani envió un audio al programa donde aclaró la función real de este futuro hogar y sorprendió a todos con un acuerdo íntimo de pareja.

En el mensaje de voz, la artista explicó la razón de la casa en la costa: "Ojalá que salga lo de la casa, como yo no quiero convivir nunca en la vida, y Lu sí, llegamos a este acuerdo, que es tener un proyecto juntos en la playa, así que espero que podamos llevarlo adelante". De esta forma, la vivienda no será un "nido de amor" para la convivencia diaria, sino un espacio compartido para momentos de disfrute, respetando la decisión de Griselda de mantener sus espacios individuales.