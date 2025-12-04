Con algunos días de retraso respecto de la fecha original, este jueves ingresó por Mesa de Entradas de la Secretaría de Ambiente el escrito legal presentado por vecinos y autoridades de Valle Fértil, en el que solicitan la pronta y urgente aplicación de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), el artículo 41 de la Constitución Nacional y la normativa provincial vigente, especialmente la Ley 2648-L.

El pedido central es que el organismo investigue y, como medida precautoria, ordene la suspensión inmediata de los vuelos de aeronaves que en las últimas semanas fueron observados sobre el departamento, ante su presunta afectación ambiental, sanitaria y ecológica.

El documento —que finalmente se entregó con decenas de firmas— debía presentarse el lunes 1 de diciembre, pero a pedido de vecinos que no habían podido rubricarlo, la fecha se pospuso para garantizar una representación más amplia.

Un reclamo que crece y que motivó una asamblea masiva

El escrito fue redactado colectivamente el jueves 27 de noviembre durante una concurrida asamblea convocada por el intendente Mario Riveros, el Concejo Deliberante y funcionarios municipales. El objetivo del encuentro fue transformar en una denuncia formal un reclamo que viene creciendo en todo Valle Fértil: la preocupación por los vuelos de aviones “rompetormentas”.

Según los participantes, la intención fue elaborar un planteo jurídico que represente a toda la población y exija la intervención de la autoridad provincial frente a lo que consideran un posible “cambio climático inducido” mediante tecnologías capaces de modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico desde el espacio aéreo.

La aplicación de la Ley 2648-L, en el centro del pedido

La Secretaría de Ambiente es el organismo encargado de aplicar la Ley 2648-L, sancionada en mayo de 2024, que suspendió por 30 meses cualquier tecnología destinada a alterar el ciclo hidrológico. Por ello, tanto vecinos como autoridades locales coincidieron en que Ambiente debe investigar de manera urgente y adoptar medidas preventivas.

El escrito ingresó como Expediente Nº 300-002789 este jueves 4 de diciembre de 2025 a las 9:48. En su presentación formal, los firmantes —vecinos y representantes del Ejecutivo y Legislativo municipal— actúan con patrocinio letrado de los doctores Javier Agustín Cortez Soria y Ricardo G. Pozo.

Vuelos frecuentes y estelas que generan alarma

Durante el último mes, la preocupación se intensificó debido a la observación de vuelos frecuentes a distintas alturas. En varios casos, aeronaves dejaron estelas blancas persistentes que, según los registros vecinales, permanecen por horas, se expanden y generan nubes artificiales mientras las nubes naturales se debilitan y se disipan sin precipitar.

Si bien el fenómeno volvió al centro de la escena ahora, los reclamos no son nuevos: en la región se repiten desde hace más de 15 años y también se reportan en San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén.

Un reclamo regional articulado

Todas estas provincias integran el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC), conformado en 2023 con el propósito de visibilizar y frenar la modificación artificial del clima en el centro y oeste argentino. En ese marco, la presentación de Valle Fértil se suma a una serie de acciones conjuntas en el país que buscan activar la intervención de los organismos estatales.

Lo que pide formalmente Valle Fértil

En el escrito presentado, los vecinos expresan: “Venimos a solicitar la pronta y urgente aplicación de la Ley General del Ambiente, el art. 41 de la Constitución Nacional y la normativa provincial vigente, a fin de que se investigue y, como principio precautorio, se disponga la suspensión inmediata de los vuelos de aeronaves que se vienen realizando en el departamento Valle Fértil”.

Mientras el expediente inicia su curso, la comunidad permanecerá atenta. La expectativa ahora está puesta en la respuesta de la Secretaría de Ambiente y en las eventuales medidas que pueda adoptar para esclarecer lo ocurrido y resguardar el ambiente del departamento.