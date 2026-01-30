Alerta por virus Nipah en India: ¿podría convertirse en pandemia?

La confirmación de dos casos del virus Nipah (NiV) en el estado indio de Bengala Occidental desde diciembre ha desencadenado una respuesta sanitaria masiva en Asia y Europa. Las autoridades de la India informaron la implementación de un rastreo intensivo que localizó a 196 contactos directos, quienes resultaron negativos tras someterse a aislamiento y pruebas diagnósticas.

Al respecto, la cartera sanitaria india declaró: “Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias”.

Este patógeno, identificado en 1998 en Malasia y clasificado con un nivel de bioseguridad 4, pertenece a la familia Paramyxoviridae. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el virus puede causar desde infecciones asintomáticas hasta insuficiencia respiratoria aguda o una encefalitis letal.

La agencia internacional detalló que “se estima que la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%”, recalcando que “no existe tratamiento ni vacuna disponible para personas ni animales. El tratamiento principal para humanos es la terapia de apoyo”.

La transmisión del NiV se produce por contacto con animales infectados —principalmente cerdos—, fluidos corporales humanos, consumo de alimentos contaminados o mediante los murciélagos frugívoros del género Pteropus, sus reservorios naturales.

Asimismo, experimentos con hámsteres demostraron que las gotitas en aerosol participan en el contagio cercano. Por ello, se recomiendan protocolos que incluyen el uso de equipos de protección, búsqueda activa de casos y aislamiento sistematizado.

Ante el riesgo de diseminación, Tailandia e Indonesia instalaron escáneres térmicos y controles visuales en sus aeropuertos para viajeros provenientes de la zona afectada. Myanmar recomendó evitar viajes no esenciales a la región e instó a buscar atención médica si aparecen síntomas en los 14 días posteriores al arribo. Por su parte, Vietnam redobló la vigilancia alimentaria y China fortaleció la capacitación de su personal sanitario y su capacidad diagnóstica en fronteras.

Mientras que en España las autoridades señalaron que “el riesgo actual para la población, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo”, la región mantiene la guardia alta.

Bangladesh se sitúa como zona de vigilancia prioritaria, habiendo registrado entre enero y agosto de 2025 cuatro casos mortales en los distritos de Barisal, Daca y Rajshahi. El historial epidemiológico y la facilidad de transmisión entre especies mantienen la vigilancia internacional activa ante el potencial pandémico del virus.