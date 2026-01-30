Calles convertidas en ríos: el impacto de la lluvia en Ullum

Tras la persistente actividad tormentosa que afecta a la provincia, se registraron anegamientos e inundaciones en el departamento de Ullum durante la noche del jueves 29 de enero, evidenciando el impacto inmediato de las precipitaciones anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Calles convertidas en ríos. FOTO: Gentileza

El fenómeno se concentró particularmente en el barrio Dique, donde las calles internas y sectores bajos quedaron cubiertos por una importante cantidad de agua, dificultando y en algunos puntos imposibilitando la circulación vehicular. Vecinos de la zona documentaron la situación mediante videos e imágenes que muestran calzadas anegadas, confirmando las complicaciones generadas por la acumulación hídrica repentina.

Hasta el momento, no se han informado de manera oficial evacuaciones ni daños personales como consecuencia directa de estos anegamientos. Sin embargo, la situación subraya la vulnerabilidad de ciertas áreas a los eventos de lluvia intensa y la importancia de las medidas de precaución.

El agua bajaba con fuerza por la calle. FOTO: Gentileza

Las autoridades locales recomiendan a la población evitar transitar por zonas bajas o calles comprometidas, mantenerse informada a través de canos oficiales y priorizar la seguridad personal ante la posibilidad de que nuevas precipitaciones, pronosticadas para las próximas horas, puedan agravar o replicar estas condiciones.