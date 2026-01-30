Murió Roberto Pianelli, el emblemático secretario de Metrodelegados

Este mediodía se confirmó el fallecimiento de Roberto Pianelli, quien se encontraba internado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires debido a una enfermedad,. El referente sindical, nacido en el barrio de Flores, estaba próximo a cumplir los 60 años y encabezaba desde 2011 la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

Pianelli fue una figura central en la creación de los "Metrodelegados", organización que surgió como alternativa a la Unión Tranviarios Automotor, y lideró históricas protestas junto a Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara.

Su trayectoria pública estuvo marcada por la denuncia de la presencia de asbesto en los vagones, advirtiendo sobre los daños que esta sustancia causaba en los trabajadores. Su militancia se remontaba a los años 80 en el Movimiento Al Socialismo y posteriormente en la Central de Trabajadores Argentinos, donde ejerció como Secretario de Salud.

Tras conocerse la noticia, la AGTSyP expresó en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!”.

Por su parte, la concesionaria Emova manifestó: “Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y colegas de Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, y los acompañamos en este triste momento. El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario”.

Desde la CTA destacaron su figura señalando que “Roberto “Beto” Pianelli representó un emblema de dirigente sindical íntegro, solidario, dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del subte. Deja un legado de conquistas obtenidas con compromiso con las necesidades de sus compañeros, enfrentando la mezquindad de patronales y el desinterés del gobierno por el servicio que reciben los usuarios de la Ciudad”.

La misma organización añadió: “Sobre todo nos deja su ejemplo, su compromiso de militante sindical y de una vida dedicada a la búsqueda de unidad de la clase trabajadora tras el sueño de una patria justa y soberana. Nuestras condolencias a su familia y todos los trabajadores y trabajadoras del subte. Compañero Beto Pianelli, ¡Hasta siempre!”.

Daniel Catalano, de ATE Capital, manifestó: “Se nos fue ‘Beto’ Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”.

Asimismo, la legisladora Lorena Pokoik afirmó: “Tu lucha por la dignidad de los trabajadores del subte y tu compromiso y militancia por una patria más justa quedarán para siempre en nuestra memoria”.

Finalmente, la CTA Autónoma de Capital Federal concluyó que el dirigente “enfrentó a los poderosos, peleó por mejores condiciones para la clase trabajadora, combatió a las burocracias sindicales y nunca dejó de soñar y militar por vivir en un país mejor”.