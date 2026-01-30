Un residente del departamento de Rivadavia fue víctima de una sofisticada estafa digital el pasado jueves por la tarde. El damnificado, un hombre de 71 años de apellido Mateo, recibió una llamada en su vivienda de la calle Tancredo Nevares por parte de un sujeto que decía ser empleado del programa de beneficios de YPF.

El estafador le aseguró que podía acceder a "importantes descuentos y ventajas exclusivas", para lo cual el hombre debía descargar una aplicación mediante un enlace enviado a su celular.

Al instalar la aplicación falsa sin saberlo, Mateo otorgó el control total de su teléfono a los delincuentes. Estos ingresaron a su home banking del Banco Nación, gestionaron un préstamo por 4,7 millones de pesos a su nombre y transfirieron los fondos de inmediato a la cuenta de un tercero. El afectado advirtió el robo tiempo después, al revisar sus movimientos bancarios y constatar operaciones que nunca había autorizado.

Tras descubrir la maniobra, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría 23ª del barrio Parque Rivadavia Norte. Actualmente, el caso es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para intentar rastrear el destino del dinero y localizar a los responsables.