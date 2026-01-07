Con una agenda marcada por la integración regional y el desarrollo productivo, el diputado nacional Cristian Andino cruzó la Cordillera de los Andes para mantener una serie de reuniones orientadas a reimpulsar el Corredor Bioceánico Porto Alegre–Coquimbo, una iniciativa considerada estratégica para el futuro económico de San Juan y del oeste argentino.

Durante su estadía en Chile, Andino mantuvo encuentros con representantes de la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN) y con Pedro Valencia, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de Coquimbo (CORE). En esas reuniones, las partes coincidieron en la necesidad de volver a poner en agenda este proyecto binacional que articula a Argentina, Brasil y Chile, y que apunta a fortalecer los vínculos comerciales y logísticos entre el Atlántico y el Pacífico.

“El Corredor Bioceánico no es solo una obra de infraestructura: es una herramienta concreta de desarrollo”, sostuvo Andino tras los encuentros. En ese sentido, remarcó que para San Juan la concreción del corredor significa una oportunidad histórica de dejar de ser una provincia terminal para convertirse en un nodo estratégico de integración regional, con impacto directo en el comercio exterior, la generación de empleo y la competitividad productiva.

El corredor Porto Alegre–Coquimbo contempla una traza de más de 2.400 kilómetros, de los cuales la gran mayoría ya se encuentra asfaltada, restando apenas unos 70 kilómetros para completar el esquema vial. Su área de influencia alcanza a más de 20 millones de personas y representa cerca del 48% del Producto Bruto Interno del Mercosur más Chile, lo que dimensiona su relevancia económica a escala regional.

En el plano político, Andino subrayó el rol que le cabe al Congreso Nacional en el impulso de este tipo de iniciativas. “Desde mi lugar como legislador asumo el compromiso de acompañar y aportar para que este proyecto, que es un sueño compartido, pueda transformarse en una realidad concreta”, afirmó. Además, destacó que la integración regional va más allá de la infraestructura: “No es solo geografía, es hermandad, crecimiento compartido y una apuesta al futuro de nuestros pueblos”.