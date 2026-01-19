Este lunes 19 de enero, la Anses continúa con los pagos mensuales correspondientes al mes de enero de 2026, de acuerdo al cronograma oficial que organiza las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Entre los que cobran hoy se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar: documentos terminados en 6.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 6.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal y por Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.

Pensiones No Contributivas (PNC) y pagos únicos (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones, con fechas que se extienden hasta el 12 de febrero.

Además, según el calendario de pagos de enero, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan también hoy para quienes tienen DNI terminado en 6, continuando el esquema semanal que sigue hasta el jueves 22 de enero para otros grupos de documento.

Este calendario escalonado busca ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos, garantizando que cada grupo de beneficiarios acceda a sus ingresos en tiempo y forma.