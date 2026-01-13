En 2025, Argentina alcanzó un hito histórico en la industria avícola: se convirtió en el principal productor y consumidor de huevos del mundo, según el Informe Productivo 2025 de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

Con un contexto de aumento en los precios de la carne vacuna y cambios en los hábitos alimentarios, el consumo interno se consolidó como el motor del crecimiento del sector, pero la sobreproducción amenaza la rentabilidad de los productores.

Producción récord y consumo interno al alza

La producción nacional llegó a 18.970 millones de unidades, lo que equivale a 533 huevos por segundo, representando un crecimiento interanual del 8,82%. El parque de gallinas ponedoras también se expandió, pasando de 57,7 millones en 2024 a 62,7 millones en 2025, casi un 9% más.

En cuanto al consumo, cada argentino ingirió en promedio 398 huevos al año, récord mundial, 35 unidades más que el año anterior. La mayor parte de la producción se destinó al mercado interno, mientras que las exportaciones fueron marginales: 323 millones de huevos, menos del 2% del total.

Sobreproducción y caída de rentabilidad

A pesar de los números históricos, la industria enfrenta serias dificultades económicas. La oferta supera la demanda, provocando una caída del precio que reciben los productores, mientras que los precios al consumidor final no reflejan esta baja.

“Así como hemos tenido años espectaculares en términos de rentabilidad, hoy estamos complicados con el tema precios”, explicó el presidente de CAPIA, Juan Kútulas. Desde mayo de 2025, el valor del huevo comenzó a descender y, actualmente, la rentabilidad del sector se ubica prácticamente en cero.

Entre los factores que presionan al sector se destacan:

Escasa conducta exportadora.

Retención de aves y menor faena en parte del año.

Contrabando, que habría superado 180 millones de huevos en 2025.

Costos de producción en aumento.

Estrategias para equilibrar el mercado

Según CAPIA, la solución pasa por la exportación y el aumento del consumo interno. “Pese al récord, todavía existe margen para crecer. No descarto que podamos llegar a dos huevos diarios por habitante, es decir, 700 huevos al año”, señaló Kútulas.

El objetivo es absorber gran parte del excedente productivo, equilibrando la oferta con la demanda y garantizando la viabilidad económica de las granjas.

“2025 fue positivo en términos de volumen y demanda interna, pero la ecuación económica se ha degradado rápidamente. La clave está en sostener la producción con precios que permitan que el sector siga creciendo”, concluyó Kútulas.