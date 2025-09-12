La producción porcina en Argentina vivió un 2025 histórico durante los primeros ocho meses del año, con niveles récord tanto en faena como en producción. Según datos oficiales del ministerio de Economía, SENASA e INDEC, entre enero y agosto se faenaron 5.521.175 cerdos, generando 526.463 toneladas de carne.

Este incremento refleja una tendencia positiva sostenida desde hace más de una década, con una tasa de crecimiento promedio del 6% anual en faena, impulsada por mejoras en genética, alimentación y manejo sanitario. Los especialistas destacan que estas inversiones consolidan al país como un referente regional en carne porcina.

El consumo interno también alcanzó cifras históricas, con un récord de 17,95 kg por habitante al año, casi el doble de los 10 kg registrados hace diez años, lo que posiciona a la carne de cerdo como una alternativa de proteína accesible y de calidad.

En el plano internacional, Argentina mantiene más de 54 mercados abiertos para productos y subproductos porcinos, con aperturas recientes hacia Paraguay, Uruguay y Filipinas. Esta diversificación fortalece la rentabilidad del sector y asegura continuidad productiva ante posibles fluctuaciones del mercado interno.

La combinación de creciente demanda interna, expansión de mercados externos y eficiencia productiva permitirá mantener un ritmo sólido de crecimiento en los próximos años. Además, la supervisión sanitaria de SENASA garantiza que la carne llegue al consumidor con altos estándares de inocuidad y calidad.

Para los productores, estos resultados no solo representan cifras récord, sino también un horizonte de oportunidades, consolidando a Argentina como proveedor confiable de carne porcina en la región y el mundo.