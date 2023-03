Hasta ahora en Pocito hay dos listas confirmadas provenientes del núcleo del gobernador Sergio Uñac. Una es la del ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, y el otro es la del secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Fuentes oficiales afirman que el mandatario provincial quiere que sean tres sus candidatos, pero la duda aún radica en que si el actual intendente, Armando Sánchez, quiere ir por su reelección.

Dado que quedan poco más de 20 días para que venzan los plazos para presentar candidaturas, los tiempos apremian y la definición del jefe comunal de Pocito debe ser inminente. En este contexto, DIARIO HUARPE habló con Sánchez, quien contó que aún no tiene definido continuar con una reelección y que, en los próximos días, se reunirá con Uñac para charlar sobre la decisión a tomar.

Sánchez comentó que la opinión de su familia tiene mucho que ver en la toma de decisión que hará dentro de poco tiempo. Es que, según indicó, sus seres queridos le piden que se retire de la política y se jubile, principalmente debido a su edad.

"El gobernador quiere que haya tres listas en Pocito y que yo sea una de las opciones. Pero por otro lado tengo los pedidos de mi familia, que me piden que me jubile por mi edad. Sería algo plenamente personal. Me voy a reunir con él para hablar sobre esto y vamos a decidir juntos. Él dice que si no lo soy, me va a poner en algún lugar, pero yo le dije que iba a ser intendente solo por un ciclo cuando dejé de ser ministro", indicó.