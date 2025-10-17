Armegom Ingeniería y Servicios, una firma especializada en obras y mantenimiento vial, anunció que se encuentra en la búsqueda de un motoniveladorista con experiencia laboral comprobable en entornos de montaña.

Según informó la empresa, los requisitos del puesto incluyen contar con al menos dos años de experiencia en trabajos de cordillera, así como disponibilidad para cumplir con un régimen minero (rôster), lo que implica adaptarse a turnos rotativos y estadías prolongadas en zona de trabajo.

Además, la persona seleccionada deberá poseer licencia nacional de conducir vigente y demostrar capacidad para el trabajo en equipo, dado que el puesto requiere coordinación constante con otros operarios y supervisores en condiciones exigentes de altura y clima.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@armegomsa.com.ar, indicando en el asunto del mensaje la palabra “MOTONIVELADORISTA”.