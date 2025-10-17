Tras el cierre del Vea de Villa Krause, la empresa de retail Cencosud cerró en total cuatro sucursales de su cadena Vea en distintas provincias argentinas, dejando sin tareas a más de 100 empleados. Las bajas se registraron en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (provincia de Buenos Aires), en un contexto de caída del consumo y cambios en los hábitos de compra.

El cierre más significativo fue el de la sucursal de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde trabajaban 80 empleados. En Villa Krause, 17 trabajadores perdieron su empleo, aunque algunos recibieron ofertas para ser reubicados en otros locales de la cadena. En Catamarca y Moreno, la cantidad exacta de empleados afectados no fue precisada, pero la decisión causó sorpresa y preocupación en los sindicatos y comunidades locales.

Cencosud, que también opera otras marcas como Jumbo, Easy y Disco, no brindó declaraciones oficiales sobre los cierres ni sobre los pasos futuros en la reconfiguración de su red de tiendas. Fuentes del sector indicaron que la empresa busca optimizar su estructura operativa frente a una menor frecuencia de visitas y un ajuste general en el gasto de productos básicos por parte de los consumidores.

Además, la compañía enfrenta un proceso competitivo para adquirir la operación de Carrefour en Argentina. Según analistas, esta situación obliga a Cencosud a desprenderse de locales con baja rentabilidad o que duplican cobertura en zonas clave, fortaleciendo su posición financiera y operativa para una posible compra.

El impacto en los empleados varió según la localidad: mientras algunos fueron reubicados, otros iniciaron trámites para acceder a las indemnizaciones correspondientes. La política reciente de Cencosud prioriza su presencia en grandes ciudades y capitales provinciales, además del sector mayorista y el canal digital, manteniendo su interés en expandirse mediante adquisiciones estratégicas.