La Liga Sanjuanina de Fútbol estuvo representada en el lanzamiento oficial del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026, realizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el acto participaron Juan Valiente, presidente de la Liga, y Lucio Castro, presidente del Club Atenas, quienes acompañaron a las autoridades nacionales en la presentación del certamen más federal del país.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de dirigentes deportivos de todo el territorio argentino, Juan Valiente fue parte del video institucional del Consejo Federal, donde expresó el orgullo de San Juan por ser protagonista de esta competencia: “Desde nuestra querida provincia de Cuyo recibimos con orgullo este nuevo lanzamiento del Torneo Regional Federal Amateur. Es el torneo más federal de todos los nacionales de la AFA. Agradezco a nuestro presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a Pablo Toviggino por su gran trabajo y compromiso con el fútbol argentino”, manifestó.

Publicidad

El Torneo Regional Federal Amateur dará inicio el fin de semana del 18 y 19 de octubre y marcará la octava edición de la cuarta categoría del fútbol argentino, destinada a los clubes indirectamente afiliados a AFA. Más de 300 equipos de todo el país competirán por los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026, en un campeonato que promueve el desarrollo y la integración del fútbol del interior.

En esta nueva edición, San Juan contará con once clubes representantes, de los cuales seis pertenecen a la Liga Sanjuanina de Fútbol, reafirmando su peso institucional y deportivo dentro del mapa nacional.