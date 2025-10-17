La fuerte presión sobre el dólar se mantuvo este viernes y el tipo de cambio oficial anotó su mayor suba diaria en casi seis semanas, y los financieros superan los $1.500, a pesar de una nueva intervención del Tesoro de EE.UU, que no logra poner un freno a la importante demanda por cobertura preelectoral. El mercado espera más precisiones sobre el salvataje del gobierno de Donald Trump, y tiene la expectativa de un cambio de régimen cambiario luego de los comicios del 26 de octubre.

Con ese telón de fondo, el dólar mayorista cerró a $1.450, lo que representó una suba de $48 (+3,5%) respecto al cierre del jueves. En la rueda, llegó a tocar un máximo de $1.475. "Bancos que operan ventas del Tesoro americano salieron a vender al cierre", y lograron bajarlo en $25, comentaron en el mercado.

De esta manera, el tipo de cambio quedó a solo 2,5% del techo de la banda de flotación ($1.489,1), que tanto el gobierno argentino como el norteamericano buscan sostener. El volumen operado llegó a u$s724 millones, según fuentes del mercado.

En Banco Nación, por su parte, el billete aumentó $50 a $1.475 (tocó máximo intradiario de $1.485). De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, el tipo de cambio minorista trepó casi $50 a $1.491,20.

Los dólares financieros también acompañan la tendencia. El dólar MEP sube 3,3% hasta los $1.522,68, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve 3,2% arriba, hasta los $1.539,08. Por su parte, el dólar blue sube $10 hasta los $1.475 y el dólar cripto se vende a $1.512, según Bitso.

Durante la mañana de este viernes, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, adelantó: "Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos".

Un elemento clave fue la inyección de $2 billones este viernes al sistema financiero, producto de que el Tesoro renovó apenas el 45,7% de los vencimientos en la licitación del miércoles Este jueves, la caución cerró en 20%, tras tocar un máximo de 93%. Actualmente, opera 32,5%.

Fuente: Ámbito