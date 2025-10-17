El reconocido conductor sanjuanino Leo Polegritti sorprendió este viernes al anunciar que no será parte de la próxima Fiesta Nacional del Sol (FNS), tras haber conducido el escenario principal durante los últimos dos años. La noticia generó gran repercusión en el ambiente artístico local y en redes sociales, donde colegas y seguidores le expresaron mensajes de apoyo y reconocimiento.

“Tomé la difícil decisión de bajarme de la FNS. Era algo que venía pensando desde hace mucho. Sentí que llegó el momento de dar un paso al costado y darle lugar a otras personas”, escribió el comunicador en una publicación de Facebook, donde agradeció por la oportunidad de haber formado parte del evento más importante de la provincia.

Polegritti también mencionó a los nuevos referentes de la comunicación y el streaming, entre ellos Fos Moyano y El Luquitas, a quienes consideró ejemplos del formato que hoy marca tendencia entre las nuevas generaciones.

En su mensaje, el conductor destacó la experiencia de haber sido anfitrión de la fiesta en dos gestiones distintas, y expresó su gratitud hacia quienes confiaron en su trabajo. “Yo me pude abrir paso para estar dos años consecutivos en el escenario principal de la fiesta más grande de San Juan y eso lo voy a recordar siempre. Pero hoy me voy por la puerta grande”, afirmó.

Su decisión fue recibida con afecto por parte del público, que destacó su carisma y profesionalismo. Aunque no reveló detalles sobre sus próximos proyectos, Polegritti dejó entrever que su salida apunta a dar espacio a nuevos talentos dentro del ámbito artístico y digital sanjuanino, cerrando así una etapa significativa en su carrera.