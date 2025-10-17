A casi un mes del trágico incendio ocurrido en La Chimbera, en 25 de Mayo, la madre de la nena fallecida fue trasladada a Mendoza para seguir con su tratamiento médico. Se trata de Danisa Aveiro, de 24 años, quien sufrió graves quemaduras en el 40% de su cuerpo durante el siniestro en el que perdió la vida su hija de siete años.

Según confirmaron fuentes oficiales del Hospital Marcial Quiroga, la joven fue derivada al Hospital Lagomaggiore de Mendoza, donde continuará bajo control médico especializado y con un proceso de recuperación prolongado debido a la gravedad de sus heridas. Aveiro es de Mendoza, justamente, antes del siniestro, tenía pensado viajar con sus hijos para estar con su familia tras que su pareja quedara detenida por un causa por drogas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del martes 23 de septiembre, cuando un incendio destruyó por completo la vivienda ubicada en la intersección de calles Ruperto Martínez y 25, en la localidad de La Chimbera.

De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se habría iniciado por una vela encendida que la familia utilizaba para alumbrarse ante la falta de electricidad. Las llamas se propagaron rápidamente, impidiendo que todos pudieran escapar a tiempo.

Como consecuencia, la hija mayor de la familia, de siete años, falleció en la puerta de la vivienda, mientras que Danisa y su bebé de un año lograron salir con vida. El pequeño sufrió intoxicación por inhalación de humo, pero ya recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

El fallecimiento de la nena generó una profunda conmoción en toda la comunidad de 25 de Mayo, especialmente porque, según los primeros testimonios, habría sido ella quien alertó a su madre sobre el inicio del incendio.