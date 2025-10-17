En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Cristina Fernández de Kirchner envió este viernes un mensaje a los militantes que se acercaron hasta su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Allí, la expresidenta volvió a cuestionar al Gobierno nacional y criticó su vínculo con Estados Unidos.

“Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos, donde todo su honor está en prisión”, expresó la exmandataria. Luego agregó: “Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajada. Ochenta años después, es Bessent o Perón”, en referencia al financista estadounidense James Bessent, a quien el Gobierno ha mencionado en distintas negociaciones económicas.

La convocatoria reunió a militantes y dirigentes peronistas que marcharon desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la vivienda de la expresidenta. Entre los referentes presentes se destacó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participó de la movilización en una fecha de alto valor simbólico para el justicialismo.

El acto se desarrolló en un contexto de tensión interna dentro del peronismo y de debate sobre el futuro político del espacio, a casi un año del inicio del Gobierno de Javier Milei.