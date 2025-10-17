La Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de María Florencia Peñaloza, informó que se dictó una medida cautelar favorable en el marco de un amparo colectivo presentado en defensa de beneficiarios de pensiones no contributivas.

La resolución ordena detener nuevas suspensiones y rehabilitar los beneficios afectados en todo el territorio provincial, garantizando la protección inmediata de los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas con discapacidad mientras se continúa tramitando el fondo del amparo.

“Ha sido un camino complejo, con múltiples instancias y enormes desafíos, pero logramos que se reconozca la legitimidad del reclamo y se priorice la dignidad de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, expresó Peñaloza.

La Defensora destacó que esta medida protege directamente a las familias sanjuaninas afectadas por las suspensiones irregulares y constituye un precedente fundamental en materia de derechos humanos y políticas sociales inclusivas.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con otros organismos: “Gracias al esfuerzo articulado entre distintas Defensorías del Pueblo del país, hemos conseguido que esta misma medida cautelar se extienda a todo el territorio nacional, garantizando igualdad de protección a cada persona con discapacidad”.

Finalmente, la Dra. Peñaloza sostuvo que “defender los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso humano. Esta resolución devuelve esperanza y justicia a cientos de familias”.

Con este logro, la Defensoría del Pueblo de San Juan reafirma su misión de defender los derechos, la igualdad y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Gracias al impulso de la Defensoría, la medida cautelar dictada se hizo extensiva a nivel nacional, beneficiando a personas con discapacidad de otras provincias.