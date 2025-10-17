Provinciales > Concientización
La ruta solar de San Juan se tiñe de rosa por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama
POR REDACCIÓN
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), lanzó la iniciativa “Luces que Inspiran”, una propuesta que une tecnología, sustentabilidad y compromiso social. La acción consiste en la iluminación de los paneles solares de la Avenida Circunvalación en color rosa, como símbolo de prevención y acompañamiento a las personas que transitan la enfermedad.
Los monopostes solares, que forman parte del sistema energético que convirtió a San Juan en la primera provincia argentina con una ruta nacional 100% solar, se suman así a una causa global. A partir de ahora, el programa contempla que estas estructuras se iluminen con diferentes colores en fechas especiales, vinculadas a la salud, la inclusión y el cuidado ambiental.
La primera intervención coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y busca promover la detección temprana y los controles periódicos, fundamentales para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. La iniciativa también invita a reflexionar sobre el acompañamiento social y emocional que requieren las personas diagnosticadas.
Con esta acción, San Juan reafirma su liderazgo en energía renovable e innovación tecnológica, consolidándose como ejemplo nacional en políticas que combinan desarrollo sustentable y responsabilidad comunitaria. La ruta solar se convierte así no solo en un emblema de energía limpia, sino también en un símbolo de esperanza y prevención.