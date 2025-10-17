Publicidad
Provinciales > Concientización

La ruta solar de San Juan se tiñe de rosa por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El Gobierno provincial lanzó la iniciativa “Luces que Inspiran”, que transforma la energía solar en un mensaje de concientización. La Circunvalación, primera ruta 100% solar del país, se ilumina de rosa durante octubre para promover la detección temprana del cáncer de mama.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
San Juan ilumina la primera ruta solar del país con el color de la prevención. (Foto gentileza Gobierno de San Juan)

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), lanzó la iniciativa “Luces que Inspiran”, una propuesta que une tecnología, sustentabilidad y compromiso social. La acción consiste en la iluminación de los paneles solares de la Avenida Circunvalación en color rosa, como símbolo de prevención y acompañamiento a las personas que transitan la enfermedad.

Los monopostes solares, que forman parte del sistema energético que convirtió a San Juan en la primera provincia argentina con una ruta nacional 100% solar, se suman así a una causa global. A partir de ahora, el programa contempla que estas estructuras se iluminen con diferentes colores en fechas especiales, vinculadas a la salud, la inclusión y el cuidado ambiental.

La primera intervención coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y busca promover la detección temprana y los controles periódicos, fundamentales para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. La iniciativa también invita a reflexionar sobre el acompañamiento social y emocional que requieren las personas diagnosticadas.

Con esta acción, San Juan reafirma su liderazgo en energía renovable e innovación tecnológica, consolidándose como ejemplo nacional en políticas que combinan desarrollo sustentable y responsabilidad comunitaria. La ruta solar se convierte así no solo en un emblema de energía limpia, sino también en un símbolo de esperanza y prevención.

