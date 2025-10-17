En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), lanzó la iniciativa “Luces que Inspiran”, una propuesta que une tecnología, sustentabilidad y compromiso social. La acción consiste en la iluminación de los paneles solares de la Avenida Circunvalación en color rosa, como símbolo de prevención y acompañamiento a las personas que transitan la enfermedad.

Los monopostes solares, que forman parte del sistema energético que convirtió a San Juan en la primera provincia argentina con una ruta nacional 100% solar, se suman así a una causa global. A partir de ahora, el programa contempla que estas estructuras se iluminen con diferentes colores en fechas especiales, vinculadas a la salud, la inclusión y el cuidado ambiental.

La primera intervención coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y busca promover la detección temprana y los controles periódicos, fundamentales para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. La iniciativa también invita a reflexionar sobre el acompañamiento social y emocional que requieren las personas diagnosticadas.

Con esta acción, San Juan reafirma su liderazgo en energía renovable e innovación tecnológica, consolidándose como ejemplo nacional en políticas que combinan desarrollo sustentable y responsabilidad comunitaria. La ruta solar se convierte así no solo en un emblema de energía limpia, sino también en un símbolo de esperanza y prevención.