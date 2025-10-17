Cuatro hospitales provinciales recibieron este viernes el reconocimiento como “Establecimiento de salud comprometido con la calidad”, durante las II Jornadas Provinciales de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria realizadas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

El Hospital Doctor Guillermo Rawson obtuvo el reconocimiento en nivel avanzado; el Hospital Doctor Federico Cantoni de Pocito, en nivel intermedio; mientras que el Hospital Doctor José Giordano de Albardón y el Hospital 25 de Mayo fueron distinguidos en nivel inicial.

El diploma, otorgado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, reconoce a las instituciones que demuestran compromiso en la mejora continua de la calidad de atención. Para su obtención, se evalúan las buenas prácticas implementadas en los servicios de salud públicos, privados y de la seguridad social.

El ministro Amílcar Dobladez encabezó la entrega de distinciones a los hospitales provinciales.

La entrega contó con la presencia del ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez; el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; y la directora de Información para la Gestión Sanitaria, Marcela Rodríguez, entre otras autoridades.

Desde la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente destacaron que este reconocimiento forma parte de un proceso de autoevaluación y mejora permanente, articulado con las autoridades sanitarias provinciales.

El acto se realizó en el Museo Franklin Rawson, con la participación de representantes del sistema sanitario.

Durante la jornada también participaron como invitadas la directora nacional de Calidad y Seguridad del Paciente, Luciana Valenti, y la médica pediatra e infectóloga del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, Andrea Falaschi, además de disertantes locales especializados en gestión sanitaria.

Equipos de salud de distintos departamentos recibieron el reconocimiento por su compromiso con la calidad.

Las autoridades valoraron el trabajo de los equipos hospitalarios y su compromiso en la formación continua, orientada a fortalecer la seguridad del paciente y la calidad de los servicios en toda la provincia.