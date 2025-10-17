El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino recuperó su libertad este viernes tras la audiencia realizada en el fuero de Cavig, donde fue imputado por amenazas simples y daños contra su pareja, en un hecho ocurrido el miércoles por la madrugada en una vivienda del departamento Santa Lucía. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Adárvez, quien fijó un plazo de cinco meses de investigación. Rufino decidió no declarar durante el procedimiento judicial.

Rufino contaba con un antecedente de violencia de género hace cinco años. (Foto archivo DIARIO HUARPE)

El caso se originó luego de que la policía interviniera de oficio tras recibir una llamada de la pareja del artista, quien pidió ayuda a sus familiares para retirar al bebé que ambos tienen en común, en medio de una fuerte discusión. Al llegar al domicilio, los efectivos constataron daños en la propiedad, como una puerta rota y artefactos destruidos, entre ellos una notebook, y procedieron a la aprehensión del cantante.

Publicidad

Aunque la mujer no quiso radicar la denuncia formal, la UFI Flagrancia actuó de oficio por la gravedad del hecho. En la audiencia del jueves, la defensa de Rufino solicitó su libertad para permitirle cumplir con compromisos artísticos, entre ellos su participación en la próxima Fiesta Nacional del Sol, y la causa fue derivada a Cavig, el fuero especializado en violencia de género.

Este no es el primer episodio judicial del músico. En 2022, Rufino fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, luego de que una expareja lo denunciara por haberla golpeado en su domicilio. En aquella oportunidad, el juez Diego Sanz le otorgó una probation por un año, que incluyó tareas comunitarias y una reparación simbólica de 6.000 pesos, con el consentimiento de la víctima.

Publicidad

En esta nueva causa, el fiscal reveló que Rufino y su actual pareja retomarán la convivencia, motivo por el cual se solicitó levantar la restricción perimetral. La investigación continuará en los próximos meses bajo supervisión judicial, mientras el artista permanecerá en libertad.