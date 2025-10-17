El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sus fuerzas militares en el Caribe atacaron un submarino cargado de droga, en una nueva acción contra narcoterroristas en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Este ataque se suma a al menos seis operaciones previas que han dejado un saldo de 27 muertos.

Trump aseguró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha ofrecido "de todo" para evitar que la situación escale a un conflicto abierto entre ambos países. Estas declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con la prensa en la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El ataque más reciente se dirigió a un submarino diseñado específicamente para transportar grandes cantidades de drogas. Aunque aún no se confirmó oficialmente, podría haber supervivientes de esta operación.

En respuesta a esta situación, Venezuela ha reforzado su presencia militar en los estados fronterizos con Colombia. En Táchira, por ejemplo, se desplegaron efectivos alrededor del Puente Internacional Simón Bolívar, mientras que en Amazonas las fuerzas protegen empresas estratégicas y servicios básicos. Además, se reportan patrullajes en zonas costeras cercanas a Trinidad y Tobago.

Trump también reveló que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, una confirmación poco habitual que resalta la intensidad de la presión estadounidense sobre el gobierno de Maduro, a quien Washington acusa de liderar el denominado "cártel de los Soles" y por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Por su parte, Nicolás Maduro niega estas acusaciones, calificándolas como parte de un plan para buscar un cambio de régimen y controlar las reservas petroleras del país. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, desmintió cualquier negociación con Estados Unidos sobre la salida del presidente, calificando esta información como "FAKE" y denunciando una campaña de guerra psicológica contra el pueblo venezolano.

En este contexto, la oposición política venezolana, liderada por María Corina Machado, quien recibió el Nobel de la Paz, sostiene que Maduro terminará saliendo del poder, con o sin acuerdos previos.

Finalmente, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, anunció que se retirará a finales de este año, tras un año en el cargo, en medio de esta creciente tensión en la región.

Trump incluso ha sugerido la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela, argumentando que quedan pocas embarcaciones por atacar en el Caribe. Sin embargo, expertos cuestionan la legalidad de estas operaciones estadounidenses en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.