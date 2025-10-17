La Expo Mamá, desarrollada el 15 y 16 de octubre en la Plaza Seca del Centro Cívico, dejó un saldo positivo para los emprendedores sociales de San Juan. Según datos oficiales, la feria alcanzó ventas por $11.674.376, posicionándose como la de mayor recaudación del año.

El evento reunió a más de 200 expositores que presentaron una amplia variedad de productos pensados para el Día de la Madre, incluyendo papelería, pastelería, gastronomía, sublimación, tejidos, cosmética natural, decoración, orfebrería y objetos artesanales elaborados en distintos materiales.

Entre los stands destacados se encontraron el de personas en tratamiento por consumos problemáticos, que ofrecieron productos de panificación casera elaborados en las casas convivenciales Proyecto Juan y María del Carmen y en el centro de atención de Chimbas. También sobresalió el espacio de productos ancestrales de pueblos originarios de distintos departamentos, promovido por la Dirección de Políticas para la Equidad.

La actividad fue organizada por la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que lleva 72 ferias realizadas en lo que va del 2025. Estas iniciativas incluyen eventos temáticos y ferias semanales en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, destinadas a fortalecer el trabajo y la visibilidad de los emprendedores locales