Aseguran que el nuevo novio de Zaira Nara la engañó con su ex

La relación entre Zaira Nara y el polista multimillonario Robert Strom se encuentra en el centro de la tormenta tras la aparición de Telma Louise, una modelo francesa señalada como la tercera en discordia.

Santiago Sposato, periodista de A La Tarde, logró contactar a la joven, quien es rostro de Calvin Klein en su país y guarda un marcado parecido físico con la argentina. Según la investigación, Louise y Strom habrían pasado la noche del 7 de enero en el Hotel Portrait de Milán y compartido un desayuno al día siguiente, luego de un torneo de polo.

Sobre el hallazgo, Sposato declaró: "Se había hablado de un encuentro entre Robert Strom y una señorita en un hotel de Europa. Di con la mujer que pasó la noche del 7 de enero en el Hotel Portrait de Milán con Robert Strom, que participó de un torneo de polo de esa ciudad".

El cronista también describió a la joven diciendo: "Esta señorita se llama Telma, es una modelo francesa, una de las caras de Calvin Klein en Francia. Tiene un parecido a Zaira".

En el intercambio de mensajes por Instagram, ante la pregunta sobre si habría una boda, la modelo respondió con un gif que rezaba la palabra "CONFIDENCIAL". Al ser consultada sobre si sabía que Strom estaba en Punta del Este con Nara, Louise contestó: "Él me lo dijo, pero eso fue hace como un mes, ¿no?".

Cuando el periodista indagó sobre la duración de la relación y mencionó el desayuno en Milán, ella envió un gif de un detective, a lo que Sposato replicó: "ja ja ja, así es el periodismo en Argentina". Finalmente, la francesa intentó bajar el tono asegurando: "Con Roberto sólo somos amigos", aunque luego lanzó una declaración que el periodista calificó de pícara: "Estoy embarazada".