Entradas desde $6.000 y tribunas definidas: así se jugará la final de los playoffs del Clausura

La Liga Sanjuanina de Fútbol se prepara para una noche de definiciones en el Torneo Clausura. Este jueves 27 de noviembre, en la cancha de Trinidad, se jugará la final de los playoffs, de la cual saldrá el rival que enfrentará a Unión en la pelea por el trofeo del certamen.

La jornada comenzará a las 18:30 con la final de Cuarta División, donde se medirán Desamparados y Alianza en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. Más tarde, a las 21:15, será el turno de la Primera División, con el cruce entre Desamparados y Atenas, un encuentro que genera alta expectativa entre los hinchas y que definirá quién avanzará a la gran final del torneo.

Las entradas tendrán un valor de 6.000 pesos para la popular y 10.000 pesos para la platea. Desde la organización remarcaron la importancia de respetar los ingresos asignados para evitar demoras y garantizar un operativo ordenado.

El público de Atenas ocupará la Popular Sur y la Platea Este, con ingreso por calle República del Líbano. En tanto, los simpatizantes de Desamparados se ubicarán en la Popular Norte y la Platea Oeste, ingresando por calle Pasteur.

Con dos partidos decisivos, un clima de definición y la expectativa de conocer al equipo que se cruzará con Unión por el título, la noche del jueves promete ser una de las más atractivas del fútbol sanjuanino en este cierre de año.