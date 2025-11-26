El desgarrador mensaje de Benjamín Agüero por el aniversario de muerte de Maradona

El 25 de noviembre quedó grabado en la memoria colectiva argentina tras la pérdida de Diego Armando Maradona. En esta fecha, se cumplieron 5 años del fallecimiento del ídolo, y tanto sus fanáticos como sus seres queridos lo recordaron públicamente. Entre ellos, Benjamín Agüero, hijo del Kun y Gianinna, quien dedicó un mensaje especial a su abuelo.

A través de su cuenta de Instagram, junto a una foto de él siendo pequeño con Diego Maradona, Benjamín Agüero escribió: "Te extraño todos los días de mi vida. Ya son 5 años desde que te fuiste y cada día es más difícil sin vos".

Su madre, Gianinna Maradona, también recordó al astro del fútbol en sus redes sociales, compartiendo los posteos de otras personas. Ella expresó la impotencia de que aún no se haya podido realizar el juicio por su muerte. La hija de Maradona declaró que son "5 años de caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible". Desde siempre, Gianinna mostró lo unidos que eran Benjamín y Diego, su Babu, desde la niñez.

El Diez hablaba mucho de su nieto y de su amor incondicional. De hecho, Benjamín lo acompañó el día de su cumpleaños en el estadio de Gimnasia, tan solo días antes de su triste fallecimiento.

El resto de la familia de Benjamín también se pronunció en este doloroso día. Claudia Villafañe compartió una imagen de Diego Maradona y escribió: "Justicia por vos". Por su parte, Dalma Maradona se sumó al clamor al asegurar: "Vos papá vas a tener la justicia que merecés, te lo prometo".