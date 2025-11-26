Un incendio de gran magnitud sacudió este miércoles el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, y dejó al menos cuatro muertos y ocho heridos, entre ellos un bombero que falleció mientras era atendido en el Hospital Príncipe de Gales. El fuego se originó en el andamiaje de bambú de un complejo de edificios en plena renovación y se expandió rápidamente hacia los pisos exteriores del Wang Fuk Court, donde residen unas 4000 personas.

La Policía confirmó que varias personas quedaron atrapadas dentro de los tres edificios afectados, lo que obligó a los bomberos a desplegar un operativo de emergencia mientras parte de la estructura colapsaba. Videos difundidos en redes sociales mostraron una columna de humo denso, trozos de andamios cayendo al vacío y a vecinos cubriéndose el rostro para evitar inhalar el humo tóxico.

El incendio fue inicialmente catalogado como alarma de nivel 1, pero debido a su rápido avance y a la intensidad del humo escaló a nivel 4 en cuestión de minutos, dentro de la escala que va del 1 al 5. Varias rutas cercanas fueron cerradas y una escuela de la zona recomendó a los padres mantenerse alejados del área afectada.

El complejo Wang Fuk Court se encuentra en medio de una renovación valuada en 330 millones de dólares hongkoneses (unos 42 millones de dólares), un proyecto que ya había generado malestar entre los vecinos. El Observatorio de Hong Kong tenía activa una alerta roja por riesgo extremo de incendios debido a la baja humedad, la sequedad de la vegetación y el viento.

El siniestro reavivó las críticas sobre la utilización de andamios de bambú, una práctica tradicional pero cuestionada por su vulnerabilidad. En octubre pasado, un incendio en la Torre Chinachem también se originó en su estructura de bambú y dejó a cuatro personas hospitalizadas. Expertos señalan que chispas de soldadura, colillas de cigarrillos o materiales sueltos pueden desencadenar fuegos de rápida expansión.

Las autoridades continúan investigando el origen del incendio y evalúan nuevas medidas de seguridad para evitar episodios similares en obras en altura.