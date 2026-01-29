El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) dio un paso de enorme impacto en el servicio eléctrico de San Juan: oficializó el llamado a un Concurso Público Internacional para vender la totalidad de las acciones de Naturgy San Juan S.A., la empresa que distribuye energía en toda la provincia.

La medida se formalizó a través de la Resolución E.P.R.E. N° 0083, fechada el 23 de enero de 2026, y llega justo después de que el organismo aprobara la revisión tarifaria que regirá desde este año, con un aumento promedio de 10,8% para los usuarios residenciales y comerciales. El proceso de venta se alinea con esta definición de tarifas, que ya está establecida para el próximo quinquenio 2026–2031.

En términos simples: el EPRE habilitó oficialmente el proceso para que terceros, tanto nacionales como internacionales, compitan por quedarse con el 100% de las acciones de la distribuidora eléctrica. Eso significa que la conducción de la empresa —hoy en manos de Naturgy— podrá cambiar de manos en el futuro, siempre bajo las reglas claras que marca la ley.

Qué implica el concurso público

La resolución establece que la venta del paquete accionario mayoritario de Naturgy San Juan S.A. se realizará mediante un concurso público internacional. Ese llamado se organizará en dos etapas: primero una fase de precalificación de oferentes, y luego la presentación de ofertas económicas en sobres cerrados.

Los interesados deberán adquirir el pliego de bases y condiciones, que no solo detalla las reglas de participación sino también el informe final elaborado por el veedor designado. Para acceder a esa documentación será necesario abonar un monto que será publicado oportunamente y firmar un compromiso de confidencialidad, para garantizar el resguardo de la información técnica y comercial incluida en los documentos.

Con las tarifas ya fijadas por el EPRE para el período 2026–2031, los potenciales inversores entran a competir con números definidos y previsibles. Eso, según analistas y fuentes del sector, puede resultar atractivo para quienes busquen consolidar su presencia en el mercado energético regional.

Cómo se publicita y cuándo arranca el proceso

La convocatoria se difundirá en la página web oficial del EPRE y permanecerá durante diez días en el Boletín Oficial de la Provincia de San Juan.

Con esta difusión, el proceso queda formalmente habilitado y comienzan a correr los plazos administrativos que marcarán cada etapa de la selección de oferentes y, en última instancia, la adjudicación del paquete accionario al nuevo operador.

Qué cambia —y qué no— para la gente

Para los usuarios del servicio eléctrico, esta resolución no implica un cambio inmediato en la prestación del servicio. La continuidad del abastecimiento, las obligaciones de atención al cliente y la operación de la red siguen bajo las mismas reglas hasta tanto se ejecute cualquier transferencia accionaria. La empresa que resulte adjudicataria deberá respetar la concesión vigente y las condiciones regulatorias establecidas por el EPRE.

Un punto clave que reconoce la resolución es que las tarifas ya fueron definidas antes de abrir el concurso. Esto implica que quien compre las acciones lo hará con un esquema tarifario ya establecido y previsible para los próximos años. Es decir, no será una incógnita cuánto podrán cobrar a los usuarios, porque eso ya fue resuelto por el ente regulador.

¿Por qué es relevante?

La venta del 100% de las acciones de la distribuidora representa un cambio estructural en la gestión del servicio eléctrico en San Juan. La operación define quién tendrá el control de la empresa que opera la red de baja, media y alta tensión en toda la provincia, desde Ciudad hasta los rincones más alejados.

El EPRE, al convocar este concurso público internacional, buscó transparentar el proceso y atraer a múltiples interesados. La participación de veedores, la publicidad en medios locales y nacionales, y el compromiso de confidencialidad para acceder a la información técnica apuntan a dar certidumbre tanto a oferentes como a los propios usuarios.

El organismo también dejó en claro que esta resolución agota la vía administrativa, lo que significa que, si alguien quisiera presentar una impugnación, debería hacerlo vía judicial.

Qué sigue ahora

Con la publicación de la convocatoria y la documentación disponible para compradores potenciales, comienza una etapa de análisis y ofertas. Las empresas interesadas evaluarán condiciones, infraestructura, contratos vigentes y proyecciones tarifarias, y presentarán sus propuestas según los plazos que establezca el pliego.

En paralelo, los usuarios seguirán con el servicio bajo el esquema tarifario ya definido. El EPRE conservará su rol de regulador y fiscalizador, asegurando que la distribuidora cumpla con los estándares de calidad, continuidad y atención que exige la ley provincial.

En definitiva, San Juan entra en una nueva etapa en la historia de su servicio eléctrico: con aumento tarifario aprobado y abierto a nuevos inversionistas, el futuro de la conducción de la empresa distribuidora se empieza a definir en un concurso que tendrá impacto, no solo en la economía local, sino también en la vida cotidiana de cada vecino que enciende una luz, prende un artefacto o trabaja con energía cada día.