Economía > Anses
AUH: calendario de pagos en septiembre y cuánto se cobra por hijo
POR REDACCIÓN
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen disponible el calendario de pagos de septiembre de 2025, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La prestación, que alcanza a 2 millones de familias en todo el país, se acreditará entre el lunes 8 y el viernes 19 de septiembre, de acuerdo a la terminación del DNI.
En el noveno mes del año, la AUH se actualizó con un incremento del 1,90%, en línea con la inflación registrada en julio. De este modo, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo será de $92.065,27, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanzará los $299.790,04. Como ocurre habitualmente, el 20% de la prestación se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
El cronograma difundido por Anses detalla que los pagos se realizarán del siguiente modo: DNI terminados en 0, el 8 de septiembre; en 1, el día 9; en 2, el 10; en 3, el 11; en 4, el 12; en 5, el 15; en 6, el 16; en 7, el 17; en 8, el 18; y en 9, el 19 de septiembre.
La AUH rige desde hace 16 años y constituye una de las políticas sociales de mayor alcance en la Argentina. En promedio, cada hogar beneficiario percibe la asignación por menos de dos niños, lo que implica un universo de cobertura de alrededor de 4 millones de menores.
Por otra parte, Anses recordó que la Libreta AUH 2025 se puede presentar de forma digital, ingresando a la plataforma Mi Anses con CUIL y clave personal. Allí, los titulares deben completar los datos de salud y educación, generar el formulario, llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente y luego subir una foto del documento firmado. El trámite se considera válido una vez recibido el correo electrónico de confirmación.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".