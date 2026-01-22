El ministro de Familia y Desarrollo Humano, junto a la intendente de la Municipalidad de Capital, visitaron este miércoles 21 de enero las Colonias de Verano que se desarrollan en el Club Colón Junior. La idea fue acompañar durante la jornada a más de 1.300 personas, entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El ministro, Carlos Platero, destacó a DIARIO HUARPE la recorrida por las colonias de verano en distintos departamentos y agradeció el trabajo conjunto con el municipio. “En este recorrido que estamos haciendo desde el ministerio por todos los departamentos. Hoy es muy importante para mí venir acá, en este hermoso predio que recibe a más de 1.200 personas, en un club totalmente ambientado y con propuestas innovadoras”, señaló.

Las autoridades recorrieron las instalaciones y compartieron con los vecinos del departamento.

Platero remarcó además el componente educativo de las colonias: “Siempre tenemos una temática cuando damos inicio a una colonia. Este año se eligió la energía solar para que los chicos conozcan qué significa, trabajen junto a los profesores y puedan aprender, porque no solo es recreación y diversión, sino también aprendizaje”.

Por su parte, la intendente de Capital, Susana Laciar, valoró el acompañamiento provincial y subrayó el alcance social de la iniciativa. “Son mucho más que una actividad recreativa, son de contención, un abrazo que le damos a todos los vecinos de Capital: adultos mayores, chicos, jóvenes y personas con discapacidad. Este año tuvimos 1.275 inscriptos y desde temprano comienza el traslado y la llegada al Club Colón Junior”.

Finalmente, remarcó el trabajo integral de las distintas áreas municipales: “Pudimos trabajar en conjunto poniendo a punto el lugar, desde el mantenimiento y la pileta hasta las obras necesarias, y luego con las áreas de Desarrollo Humano, Deporte, Salud y Ambiente, generando un espacio no solo de esparcimiento, sino también de cuidado y contención para los vecinos de la Ciudad”.

Las Colonias de Verano de Capital continuarán funcionando durante todo el mes de enero en el Club Colón Junior, con propuestas recreativas, educativas y de cuidado integral, en el marco del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para garantizar espacios de inclusión y bienestar para los vecinos.