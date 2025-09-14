El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar con dureza al presidente Javier Milei luego de las elecciones legislativas en las que el oficialismo sufrió un revés en el distrito bonaerense. “Hizo una pésima campaña y no escuchó las urnas”, señaló el mandatario provincial en declaraciones a Clarín.

Kicillof sostuvo que Milei “tiene un problema de prioridades” y consideró que el plan económico en marcha “es un programa de ajuste ortodoxo, contractivo, antiproductivo y antiindustrial”. En esa línea, agregó: “Lo que hizo finalmente es lo más convencional y repetido, un plan que inevitablemente genera un desastre económico, como ocurrió en los ’90”.

El gobernador bonaerense también advirtió sobre las consecuencias sociales del rumbo oficial: “En muchos lugares el único prestador, la única institución educativa, es el Estado. ¿Vas a romper el Estado? Nos quedamos sin escuela. La salud otro tanto”. Además, mencionó que a la crisis económica se suma “una crisis política importante” dentro del oficialismo, “con tres personas muy peleadas” y denuncias de corrupción “que el Gobierno no logra contestar”.

En cuanto a la interna peronista, Kicillof intentó bajarle el tono y anunció: “Voy a visitar a Cristina Kirchner”. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en Constitución y mantiene diferencias con el gobernador, como la decisión de desdoblar las elecciones provinciales. Sin embargo, Kicillof aclaró: “Ningún problema con eso. En la elección mandó un audio para estar presente y lo hizo”.

Finalmente, destacó la unidad del peronismo: “Hace dos meses todos pensaban que íbamos divididos. El peronismo dio una muestra de madurez frente a la gravedad de las posturas de Milei, que amenazó con intervenir la Provincia y ahora busca gobernar por decreto. Es grave que piense que puede hacerlo sin consensuar con el Parlamento”.