Casi dos meses después de su presentación oficial, la Comisión Redactora de Política Criminal de San Juan realizó su primera reunión formal y dio así el puntapié inicial a un proceso que apunta a dotar de previsibilidad, coherencia y transparencia al sistema de persecución penal en la provincia.

El encuentro fue encabezado por el fiscal general Guillermo Baigorrí y contó con la participación especial, de manera virtual, de José Ignacio Gerez, titular del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. La experiencia neuquina fue presentada como un modelo de referencia para avanzar en la elaboración de un documento base adaptado a la realidad sanjuanina.

La comisión, de carácter interinstitucional e inédita en la provincia, está integrada por 20 miembros provenientes de los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo. El objetivo es consensuar lineamientos que ordenen la política de persecución penal y definan prioridades en la investigación y abordaje de los delitos.

En esta primera instancia se analizaron los capítulos iniciales del borrador, vinculados a la ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal de San Juan, su misión, funciones y principios rectores. También se debatieron aspectos relacionados con su organización interna, autonomía funcional y el marco conceptual que guiará la política criminal.

Uno de los ejes centrales del intercambio fue la definición del alcance y objetivos de la política de persecución penal, así como el rol que debe asumir el Ministerio Público en la gestión de conflictos y en la respuesta institucional frente a las demandas sociales actuales. La intención es construir un esquema moderno que permita asignar recursos con criterios claros y transparentes.

Desde la conducción del Ministerio Público señalaron que la conformación de la comisión representa un avance significativo en la consolidación de una política criminal participativa y adaptada a los desafíos contemporáneos. En ese sentido, se destacó el compromiso institucional con la mejora continua del servicio de justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía.

La intervención de Gerez resultó clave para enriquecer el debate. Además de compartir la experiencia neuquina en la planificación estratégica de la persecución penal, autorizó al Ministerio Público Fiscal de San Juan a utilizar su manual como base de trabajo para la elaboración del documento local.

Con esta primera reunión, la comisión inició un camino que buscará traducirse en un texto consensuado, capaz de ordenar criterios y prioridades en materia penal. El desafío ahora será avanzar en los próximos encuentros para transformar ese debate técnico en una herramienta concreta que oriente la política criminal de San Juan en los próximos años.