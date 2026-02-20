Siete adultos mayores fueron rescatados este jueves de un geriátrico de Isidro Casanova luego de que se constatara que vivían en condiciones deplorables y algunos de ellos habían sido atados con cadenas o esposas, informaron fuentes policiales y judiciales.

El procedimiento se realizó tras una denuncia de familiares ante la Justicia, que ordenó allanamientos en el establecimiento para verificar las condiciones de vida de los internos, varios de los cuales presentaban señales de abandono y falta de atención adecuada en ámbitos sanitarios y de higiene. (tn.com.ar)

Según indicaron las fuentes, al ingresar al geriátrico los efectivos encontraron a los adultos mayores en habitaciones con pocas comodidades, sin la atención médica y de cuidado que corresponde y con signos evidentes de negligencia en su cuidado diario, lo que generó la intervención de la justicia penal.

El fiscal a cargo de la causa imputó a los responsables del lugar por violación de domicilio y maltrato o abandono de persona, delitos que prevén sanciones penales ante la constatación de daño físico o psíquico a personas vulnerables.

Fuentes oficiales detallaron que la investigación está en curso y se llevan a cabo medidas para tomar declaraciones a testigos, familiares y trabajadores del geriátrico, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de quienes gestionaban la institución.

Vecinos y familiares expresaron su indignación y preocupación, mientras que los rescatados fueron asistidos por equipos de salud y servicios sociales para evaluar su estado general y garantizar su protección tras la salida del establecimiento.

La causa continúa bajo el seguimiento de la UFI local, que trabaja en conjunto con la Policía para profundizar las diligencias y esclarecer las circunstancias en que se encontraban los adultos mayores rescatados. (tn.com.ar)