El IPIM, que mide la evolución de los precios de bienes al por mayor en Argentina, aumentó 1,7 % en enero respecto de diciembre de 2025, según datos oficiales difundidos este jueves por el Indec. El resultado refleja una desaceleración frente a los incrementos de meses previos, pero mantiene un ritmo superior al esperado para el inicio del año.

La mayor variación se observó en los bienes intermedios, que crecieron fuerte impulsados por aumentos en insumos industriales y materias primas, mientras que bienes de consumo durables y no durables también contribuyeron al avance general.

Publicidad

El incremento de los precios mayoristas suele anticipar presiones sobre la inflación al consumidor, ya que muchas empresas trasladan los mayores costos de producción a los valores finales. Economistas advierten que un aumento sostenido del IPIM podría traducirse en un arrastre inflacionario durante los próximos meses.

Además, el informe del Indec mostró que los sectores ligados a la construcción y la industria manufacturera fueron los que exhibieron variaciones más significativas, afectados por costos logísticos, energía y materias primas.

Publicidad

Analistas señalaron que, si bien la tasa de enero fue menor a la registrada en diciembre, el contexto de elevada inflación en Argentina mantiene elevada la preocupación de empresarios y consumidores ante la persistencia de aumentos en diferentes etapas de la cadena de valor.