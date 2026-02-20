La adjudicación de la limpieza de las oficinas de Anses de la región Norte, Noreste y Noroeste, recayó en la empresa La Mantovana, que según denuncian en la actividad, evadiría el pago de aportes a la seguridad social a través de procedimientos fraudulentos de crisis y enfrenta objeciones de la Sigen por su conformación societaria.

Cuando se licitó el servicio, La Mantovana ofertó 10.000 millones de pesos anuales, pero después bajó la oferta casi un 40% porque otra empresa llamada Ezca hizo una mejor propuesta. Es decir que, de no mediar otras ofertas, la contratación se habría realizado por el monto inicial con un sobreprecio de 4.000 millones de pesos.

Así y todo, la oferta de Ezca aún era mejor que la de La Mantovana, que obtuvo el contrato con un precio 1500 millones de pesos más caro que su competidora, ya que le dieron la adjudicación por 5.900 millones de pesos para hacer el mismo trabajo que la otra empresa que ofertó 4.400 millones.

Esa fue la primera irregularidad, pero no sería la única. Fuentes del sector aseguran que el negocio está en cotizar un servicio de limpieza y brindar un 40% menos de lo pautado, ya que se trata de un ítem muy difícil de auditar. Según fuentes del sector, el 35% de los edificios incluidos en el contrato de la Anses se limpian con una dotación de operarios menor a la requerida en el pliego, lo que indica una prestación de menor calidad.

Por ejemplo, la oficina de Anses en la localidad salteña de Joaquín V. González, de sólo 13 metros cuadrados, puede ser limpiada por una sola persona durante media hora por día, pero en el pliego se incluyen dos operarios para trabajar cuatro horas diarias. "La realidad, entonces, es que pueden mandar a una sola persona por una hora y cobra por dos personas que trabajan ocho horas. Y como suele suceder con los contratos de limpieza, eso no se controla", explicó a LPO un empresario del sector.

Linser es propiedad de Luis "Chiche" Peluso, ex titular del Instituto de loterías de Daniel Scioli en la provincia. Fue beneficiada en el gobierno libertario por el ex titular de la Anses, Mariano de los Heros y su sucesor Fernando Bearzi.

La empresa Linser, en tanto, se quedó con el contrato para limpiar las delegaciones de Anses en el Conurbano. En la licitación, Linser ofreció 3.800 millones de pesos, más del doble que la empresa Distribon, que fue descalificada de manera irregular pese a cumplir con la totalidad del pliego. Linser finalmente rebajó la oferta un 45% y obtuvo el contrato por 2.100 millones. Es decir que la Anses pagó un precio de 570 millones más caro por el mismo trabajo que iba a hacer Distribon.

En el sector aseguran que Anses, primero de la mano de Mariano de los Heros y luego de su sucesor Fernando Bearzi, benefició de manera deliberada a Linser, pese a ser más cara que sus competidores.

Linser es propiedad de Luis "Chiche" Peluso, ex titular del Instituto de loterías de Daniel Scioli en la provincia. Según un informe de la Sigen, en 2024 Anses le incrementó el valor hora que le paga a Linser por su servicio de limpieza en un 225,7%, casi el doble que la inflación. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 la empresa de Chiche Peluso cobró $ 5.477.769.874,23 por sus servicios.

En el sector aseguran que Scioli es socio de Peluso en Linser, que ya había protagonizado un escándalo el mes pasado por sus vínculos con la financiación de la campaña libertaria. LPO reveló los chats de la armadora de Sebastián Pareja en la Sexta Sección, Franca Grippo, que propuso a los referentes locales que colaran gente en la Anses por medio de esa empresa de limpieza.

El propio Scioli se mostró semanas atrás con Grippo, que recibió una denuncia penal por usar el padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer "territorio" durante campaña legislativa 2025.

Scioli encuentra desde hace años un fructífero negocio en los contratos estatales de empresas de limpieza. A tal punto que llegó a poner al dueño de una de esas empresas, Juan Carlos Mancinelli, como director técnico de Sporting Club Villa La Ñata, el club de futsal de su quinta con muñecos de cera de Pimpinela y Cacho Castaña.

Mancienlli era el dueño de Emiser, una empresa que Scioli metió en varios organismos tanto bonaerenses como nacionales. Elisa Carrió llegó a referirse a Mancinelli como "el Lázaro Báez de Scioli".

Entre los libertarios hacen un paralelismo obvio entre la situación de Scioli y la caída de Demián Reidel, echado de Nucleoeléctrica por la contratación con sobreprecios de una empresa de limpieza para Atucha. Justamente Peluso había colado en la licitación de Atucha a su otra empresa de limpieza, Limpiolux, a pesar de no haber sido evaluada en la instancia del Análisis Técnico.

En la Anses afirman que Scioli logró que Lule Menem, que maneja el organismo previsional, le permitiera seguir con el negocio de la limpieza. El ex motonauta entendió que con su entrada al gobierno, los libertarios le iban a respetar el acuerdo para que Linser siguiera acaparando contratos en organismos públicos. En el gobierno aseguraron a LPO que le cumplieron durante el último año pero ahora buscarán limarlo para meter otras empresas más afines a los gustos libertarios.