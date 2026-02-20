La actualización de las escalas y topes de ingresos del monotributo desde febrero 2026 trajo también un aumento de la fiscalización por parte de ARCA. Más allá del pago mensual, hay errores frecuentes que hoy activan alertas automáticas, implican revisiones y en casos graves pueden terminar en la exclusión del régimen simplificado y la transición al régimen general con carga tributaria mayor.

Los siete errores más comunes que disparan advertencias del sistema son:

Superar los topes de ingresos sin notarlo

ARCA consolida todos los ingresos asociados al CUIT (cuentas bancarias, billeteras virtuales y otros), y si el total anual excede tu categoría puede generar una alerta automática. Gastar con tarjeta más de lo que declarás

El organismo presume ingresos no declarados si tus gastos con tarjetas (supermercado, viajes, compras online) resultan incompatibles con lo que informaste. Recibir transferencias sin respaldarlas

Depósitos o transferencias elevadas sin facturas o justificativos también activan alertas, salvo que puedas demostrar que son préstamos u orígenes válidos. Olvidar los límites de consumo y parámetros físicos

Consumos de energía eléctrica, alquileres o precios de venta unitarios superiores a los permitidos en tu categoría pueden desencadenar cruces de datos. No actualizar la credencial con las nuevas escalas 2026

Usar credenciales o valores antiguos puede llevar a pagos incorrectos, diferencias y posteriores controles de ARCA. Errores en el pago del Monotributo Unificado

En provincias con Monotributo Unificado, realizar pagos que no discriminen correctamente componente nacional y el impuesto provincial puede generar inconsistencias. Ignorar las notificaciones de ARCA

Muchas recategorizaciones o exclusiones se notifican por el Domicilio Fiscal Electrónico. No revisarlo puede agravar situaciones que tienen solución temprana.

ARCA también cruza otros datos más allá de la facturación declarada, como las transacciones bancarias y movimientos en billeteras virtuales, lo que hace indispensable que los monotributistas verifiquen periódicamente su situación fiscal en los servicios online del organismo con Clave Fiscal para evitar sorpresas desagradables.

Evitar estos errores no solo reduce el riesgo de exclusión del monotributo sino que previene recategorizaciones de oficio y eventuales sanciones administrativas que pueden implicar recargos, mayores pagos y la pérdida de beneficios como obra social y previsión simplificada.