La industria argentina del videojuego tendrá un gran lanzamiento. Consiste en el simulador de fútbol “Golpe de Campeones” (Beat the Champions), un proyecto en colaboración directa entre los estudios Purple Tree y Whiteboard Games, que trabajarán con la licencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Qué FC 2026? Nada de eso. Se trata del arcade de fútbol que podrá tener a todos aquellos jugadores que hayan pasado alguna vez por la Selección Nacional. Así, con este título, los jugadores podrán disponer a personajes jugables como Messi, Maradona, Kempes, Di María, Batistuta, Ortega, Julián Álvarez, Dibu Martinez, entre otras leyendas actuales e históricas del fútbol argentino.

En este año mundialista, viene muy bien contar con este título para aumentar el ritmo futbolero durante estos meses para los fanáticos del balónpie.

“Vamos a tener a todas las selecciones del próximo mundial y más. Más de 60, con Argentina como la única licenciada”, informó Pablo Cerrutti, el CEO de Purple Tree, para la revista especializada Press Over. “Se podrá elegir entre diferentes selecciones argentinas históricas, como las del 78, 86, 90, 94, 2006, 2014, 2022 y 2026, donde lo sumamos a Di María”.

¿Cómo acceder y probarlo?

La demo que se acaba de estrenar en la tienda Steam y que será parte del Next Fest que arrancará el próximo 23 de febrero en la plataforma de Valve. El juego tiene un tutorial corto para aprender movimientos y tiros especiales, más un modo de partido rápido en el que podremos enfrentarnos a Brasil o Francia.

La versión completa, disponible para PC y consolas también, tendrá Liga, Torneo Internacional 26 (su versión sin licencia del Mundial), Torneos, Partido Rápido y una tienda y una personalización de jugadores.

La fecha de lanzamiento se anunciará en los próximos meses y marcará un antecedente histórico para la industria local. No solo por la colaboración entre dos estudios argentinos, sino por haber conseguido la licencia oficial de AFA para usar a todos los jugadores de la Selección Argentina de fútbol.