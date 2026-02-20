El mandatario estadounidense lanzó un ultimátum al régimen de Irán durante la inauguración de la Junta de Paz en Washington, señalando que en unos 10 días se sabrá si se alcanza un acuerdo nuclear o si Estados Unidos “va un paso más allá”, en alusión a la posibilidad de una acción militar si las negociaciones fracasan.

Trump enfatizó que es necesario lograr un “acuerdo significativo” con Irán sobre su programa nuclear para evitar que “pasen cosas malas”, frase que disparó alarmas internacionales sobre un posible giro hacia una confrontación bélica en la región.

Las declaraciones coinciden con un importante despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, incluidos portaaviones y otras fuerzas, lo que subraya la presión de Washington sobre Irán y ha aumentado la preocupación en los mercados y gobiernos aliados por una posible escalada del conflicto.

La advertencia se da en un contexto de tensiones persistentes por el programa nuclear de Teherán, con negociaciones indirectas en marcha que buscan superar años de desencuentros entre ambas naciones y evitar una confrontación directa.

Actores internacionales siguen de cerca la situación, ya que una ruptura en las conversaciones podría reconfigurar la seguridad en el Medio Oriente y tener impactos geopolíticos amplios, desde la estabilidad regional hasta los mercados energéticos globales.