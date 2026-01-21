País
Bastián evoluciona y responde a estímulos tras brutal choque en Pinamar
POR REDACCIÓN
A nueve días del brutal accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, Pinamar, donde un vehículo UTV colisionó con una camioneta dejando a Bastián Jerez gravemente herido, las últimas actualizaciones médicas brindan un alivio parcial a la familia y al personal sanitario: el menor se mantiene estable en términos clínicos y hemodinámicos, sin fiebre y con respiraciones espontáneas, según el parte difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
El informe oficial señala que el niño, de 8 años, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, bajo respiración asistida y tratamiento con antibióticos, pero sin necesidad de medicación para mantener la presión arterial.
Bastián fue sometido a cinco operaciones quirúrgicas desde el momento del siniestro, tras constatarse múltiples fracturas de cráneo y lesiones graves en el abdomen, que obligaron a los especialistas a intervenir de urgencia. El actual parte indica que, además de la estabilidad física, el menor muestra respuesta parcial a estímulos, una señal alentadora para su evolución clínica.
Si bien continúa en estado delicado y bajo cuidado intensivo, la ausencia de fiebre y la respiración espontánea representan un avance en comparación con días previos de mayor gravedad, en los que debió depender en gran medida de soporte mecánico y medicación especializada.
El equipo médico sigue de cerca la evolución de Bastián y aguardará los próximos informes para evaluar cuándo podrán simultanear tratamientos, reducir gradualmente la asistencia mecánica o considerar modificaciones terapéuticas, siempre con el objetivo de favorecer su recuperación en un cuadro que continúa siendo objeto de evaluación diaria.
