Benjamín Costa, el flamante campeón sanjuanino en Jesús María, ya se encuentra en casa disfrutando de su triunfo, con familiares, amigos y compañeros. Después de una jornada de intensas emociones con la caravana que lo trasladó por Difunta Correa, Caucete, Santa Lucía y Capital, hasta la Casa del Gaucho, el joven jinete no para de recibir felicitaciones ya agasajos. Esta vez, tuvo otra aparición en la presentación oficial de la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore.

Ante la inminente celebración que se desarrollará desde el 6 al 8 de febrero en el Predio José Dolores del Médano de Oro, Benjamín será uno de los invitados de honor, donde participará para los números de monta y destreza previstos por la Federación Gaucha, allí hará también una demostración especial.

Después de haberse anunciado la grilla artística (actuarán músicos locales y nacionales) Benjamín compartió unas palabras con DIARIO HUARPE, las cuales se mostró feliz y todavía, “sin poder creer” esta nueva realidad que le toca vivir con tan solo 19 años de edad.

No solo destacó el triunfo, también expresó sinceros sentimientos de agradecimiento ante toda la gente que lo apoyó y siguió a lo largo de toda su campaña 2025/2026: “La verdad, agradezco mucho la oportunidad de estar acá y a toda la provincia que me dio el apoyo. La verdad no me esperaba nada de esto porque había un nivel muy grande entre los jinetes del festival, por eso estaba muy difícil el campeonato. Solo pensé en ir, disfrutar día a día con cada monta. Y de esa forma, todo finalmente se me dio”, contó Costa.

Si bien pasaron algunos días del certamen criollo, Benjamín junto a su familia, recién está tomando conciencia de a poco lo que significa traer este título para la provincia: “Cuando me dijeron que era el campeón, estaba muy emocionado. No lo podía creer y no sé en qué momento se fue aclarando el camino. Lo único que quise es volver a casa”, afirmó.

Seguramente, junto a su padre y preparadores, Benjamín no se quedará en los laureles, para los meses que vienen, deberá iniciar un nuevo régimen de entrenamiento para los próximos compromisos y ponerse en forma, con la mente en la nueva edición del campeonato y todo el largo recorrido que habrá que transitar para este año.

“Lo mejor de todo ejercicio, es andar a caballo. Aunque estuve yendo mucho al gimnasio también, gracias a la ayuda que me dio la Federación Gaucha”, remarcó Costa.

Sin embargo, no todo es físico, también juega un papel clave, el equilibrio emocional y mental. “La verdad terminé muy emocionado y con una alegría enorme porque había mucha gente, también había que prepararse psicológicamente. Y obviamente además, que el caballo esté en condiciones. Es muy difícil llegar sano hasta la última noche y mantenerse así durante diez días. Por eso es importante estar bien en lo psicológico”, expresó el joven jinete.

Por último, resaltó el legado y las enseñanzas de su padre Daniel Costa: “comencé gracias a mi papá, que él maneja una tropilla y prácticamente fueron sus consejos que me dieron lo necesario para mantenerme firme”.

San Juan recuperó el brillo en la doma nacional y lo hizo de la mano de un joven que, con calma y coraje, demostró que el futuro de la tradición está en buenas manos. El campeón ya está en casa, y el festejo promete durar varios días en los encuentros tradicionalistas venideros y en Rawson, dentro muy poco, los sanjuaninos podrán verlo en acción nuevamente.