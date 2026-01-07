Entre 41 frutas y verduras evaluadas por los CDC, el berro alcanzó la puntuación más alta, con un “100”, destacándose por su perfil nutricional y bajo aporte calórico: solo cuatro calorías por taza. Esta hoja verde aporta el 106% de la vitamina K diaria, esencial para la coagulación y la salud ósea, 17% de vitamina C y 6% de vitamina A, además de fitoquímicos y antioxidantes que protegen contra enfermedades y favorecen la salud ocular.

El repollo chino y la acelga completan el podio de las verduras más saludables, con puntuaciones de 91,99 y 89,27 respectivamente. El repollo chino aporta vitaminas C y K y folato, mientras que la acelga combina vitaminas A, C y K, ofreciendo un efecto nutritivo similar al berro. Según expertos, alternar estas verduras permite cubrir la mayoría de las necesidades nutricionales y fortalecer la salud general.

Se recomienda consumir berro varias veces por semana, agregándolo a ensaladas con espinaca, manzana y nueces, o como complemento en sopas y sándwiches. Además, alternarlo con col rizada y espinaca ayuda a obtener calcio, hierro y magnesio. Es importante recordar que el alto contenido de vitamina K puede interferir con anticoagulantes, por lo que quienes los consumen deben mantener una ingesta constante de esta vitamina.

El berro no solo destaca por sus propiedades nutricionales, sino también por su versatilidad en la cocina y facilidad de consumo. Su inclusión en la dieta es ideal para quienes buscan mejorar la salud ósea, reforzar el sistema inmunitario, cuidar la vista y mantener una alimentación equilibrada sin sumar muchas calorías.