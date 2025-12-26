La minería vuelve a mostrar cifras de alto impacto en la región y uno de los protagonistas tiene vínculo directo con San Juan. Se trata de BHP, la minera más grande del mundo, que a través de Minera Escondida —ubicada en Chile— le aportó al Estado chileno cerca de US$2.500 millones en impuestos durante los tres primeros trimestres del año, impulsada por una sólida producción de cobre. La relevancia del dato no pasa inadvertida para la provincia, ya que la compañía posee el 50% del proyecto Vicuña, con asiento en territorio sanjuanino.

Minera Escondida, operada y controlada por BHP, cerró un penúltimo trimestre contundente y volvió a posicionarse en lo más alto del ranking global del cobre. Los niveles de producción alcanzados entre enero y septiembre consolidaron su liderazgo a nivel internacional y tuvieron un efecto directo en las arcas públicas del país vecino.

De acuerdo a la información conocida, la mina produjo un total de 990 mil toneladas de cobre en los primeros nueve meses del año. Este desempeño productivo se tradujo en un aporte fiscal récord: US$2.569 millones desembolsados al gobierno chileno en concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto Específico a la Minería. La cifra representa un incremento cercano al 49% respecto del mismo período del año anterior, en un contexto de precios internacionales favorables y una operación que logró sostener altos niveles de eficiencia.

El impacto de estos números vuelve a poner el foco en el peso estratégico que tienen las grandes compañías mineras en las economías regionales y nacionales. En el caso de BHP, su presencia trasciende las fronteras chilenas y adquiere relevancia para San Juan a partir de su participación en el proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más importantes en etapa de avance en la provincia.

En el ámbito local, los resultados de Escondida son observados con atención tanto por el Gobierno provincial como por el sector empresario, ya que funcionan como un termómetro de lo que puede generar la minería de gran escala cuando confluyen producción sostenida, reglas claras y mercados internacionales dinámicos. Además, refuerzan el argumento del oficialismo sanjuanino sobre el potencial de los proyectos de cobre para generar divisas, empleo y recursos fiscales.

Mientras Chile capitaliza los beneficios de una mina ya en plena operación, San Juan sigue avanzando en el desarrollo de sus proyectos estratégicos. En ese escenario, el desempeño de BHP en la región no solo consolida su liderazgo global, sino que también alimenta expectativas sobre el impacto económico que podría replicarse en la provincia en los próximos años.