País > Triple femicidio
La hermana de Lara Gutiérrez compartió un video de su cumpleaños de 15
POR REDACCIÓN
La hermana mayor de Lara Gutiérrez, una de las adolescentes brutalmente asesinadas en el triple femicidio de Florencio Varela, compartió este domingo un conmovedor video que muestra a la joven celebrando sus 15 años. En la grabación publicada en Instagram se la ve con un vestido blanco, sonriente y rodeada de familiares y amigos en lo que parecía ser una quinta de fin de semana. “Lara por siempre tu familia te recordaremos como la Reynita que eras mi hermosa, no caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”, escribió su hermana Agostina al pie del video.
Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron hallados el miércoles pasado en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, tras permanecer cinco días desaparecidas. Las jóvenes habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas, según reveló la investigación.
Por el crimen ya hay seis detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), trasladados al penal de Melchor Romero; además de Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, este último señalado como quien cavó la fosa para ocultar los cuerpos.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta en el Bajo Flores, pero en realidad fueron llevadas a una casa en el sur del conurbano bonaerense, donde serían asesinadas.
La Justicia ahora busca a “Pequeño J”, identificado como Julio Valdeverde o Julio Noguera, un ciudadano peruano de 23 años, que sería el jefe narco detrás de la orden de secuestro y ejecución de las tres mujeres. La hipótesis es que el crimen se vinculó con un robo de dinero y cocaína, lo que habría desencadenado el violento desenlace.
